Hommage à Zurich aux victimes de l'attaque du Hamas en Israël

Des centaines de personnes se sont réunies lundi soir à Zurich et à Bâle pour commémorer l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. La foule a rendu hommage aux victimes et aux otages en allumant des bougies et en brandissant des drapeaux israéliens.

Une partie de la cérémonie s'est déroulée au centre communautaire de la Communauté cultuelle israélite de Zurich (ICZ), avec notamment des discours du président de l'ICZ Jacques Lande, du conseiller national Alfred Heer (UDC) et du conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS). Selon les organisateurs, près de 600 personnes étaient présentes.

L'événement commémoratif a été organisé par l'Association Suisse-Israël, la Communauté de travail Œuvres d'Israël Suisse et la Fédération suisse des communautés israélites.

A Bâle, près de 200 personnes se sont rassemblées lundi soir sur la place du marché pour une commémoration silencieuse. La veillée s'est déroulée devant une grande feuille de papier portant les noms des personnes tuées et enlevées. La veillée s'est déroulée sans incident. La police était présente sur la place du marché avec des voitures de patrouille.

Des cérémonies similaires ont eu lieu dimanche soir déjà à la synagogue de Berne et devant le siège de l'ONU à Genève.

Il y a un an, le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas ont tué plus de 1200 personnes en Israël. Cet acte terroriste a déclenché la guerre de Gaza, au cours de laquelle, selon les autorités sanitaires contrôlées par le Hamas, 42'000 Palestiniens ont été tués jusqu'à présent.

/ATS