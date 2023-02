Hôpitaux publics neuchâtelois saturés: cliniques privées à la rescousse

L’hôpital de la Providence, à Neuchâtel, et la clinique Montbrillant, à La Chaux-de-Fonds, sont appelés à la rescousse par le canton de Neuchâtel pour accueillir des patients. La démarche vise à répondre à la saturation du RHNe en termes de lits hospitaliers.

'Dans le contexte de saturation actuelle du système de soins neuchâtelois, l’hôpital de la Providence et la clinique Montbrillant accueilleront dès aujourd’hui (ndlr: dès ce mercredi) des patients dits lits C en provenance de l’hôpital public', ont indiqué mercredi les deux établissements privés.

En tout, dix lits sont ouverts pour le compte d'un Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) sous grande tension. 'La problématique du nombre de ces lits C s’avérant structurelle, la santé publique neuchâteloise a demandé de l’aide aux établissements neuchâtelois de Swiss Medical Network', précise le communiqué.

Arrêté gouvernemental

Les mesures urgentes s'inscrivent dans le cadre de l’arrêté adopté par le Conseil d’Etat juste avant la Noël. Celui-ci donne la possibilité au RHNe de 'réquisitionner des ressources humaines et matérielles auprès des acteurs du système de santé neuchâtelois', avait alors indiqué le ministre de la santé Laurent Kurth.

Dans la foulée, un mois plus tard, le Grand Conseil neuchâtelois avait voté un crédit extraordinaire de 2 millions de francs pour la mise en oeuvre. Les patients concernés par les mesures annoncées mercredi sont actuellement hospitalisés en soins aigus faute de place dans les EMS ou en clinique de réadaptation.

Ces dernières semaines, le RHNe a dénombré entre 30 et 50 patients qui restent hospitalisés faute de lits disponibles en EMS ou en clinique de réadaptation. Quant aux deux cliniques, elles n’accueillent habituellement pas de lits C, ces établissements étant dévolus aux soins aigus.

Grosse perte

'C’est donc toute une logistique et une organisation administrative et opérationnelle qui ont été pensées et seront déployées afin d’assurer l’encadrement des patients accueillis', lit-on encore. Au-delà, le désengorgement du RHNe doit contribuer au plan d’action devant permettre à l'institution de retrouver l’équilibre financier.

La semaine passée, le RHNe a fait savoir qu'il prévoyait une perte de 12,6 millions de francs cette année. Sans le plan d'économies dévoilé en novembre et qui comprend notamment des suppressions d'emplois, le déficit plongerait à 30 millions.

/ATS