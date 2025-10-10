Ignazio Cassis accueille son homologue chinois au Tessin

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a accueilli vendredi à Bellinzone son homologue ...
Ignazio Cassis accueille son homologue chinois au Tessin

Ignazio Cassis accueille son homologue chinois au Tessin

Photo: Ignazio Cassis a reçu son homologue chinois Wang Yi, ici devant un des châteaux de Bellinzone, où le ministre chinois salue l'ambassadeur de Suisse en Chine Jürg Burri.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a accueilli vendredi à Bellinzone son homologue chinois Wang Yi, par ailleurs membre du Bureau politique. La rencontre a eu lieu à l’occasion de la 4e ronde du dialogue stratégique entre la Suisse et la Chine.

Cette visite chinoise en Suisse coïncide en outre avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. La Suisse de Max Petitpierre avait été un des premiers pays occidentaux à reconnaître la République populaire de Mao en 1950.

Au terme de leur discussion, les deux ministres doivent présenter une déclaration commune au pied des murailles de Castelgrande, le plus imposant des trois châteaux médiévaux du chef-lieu tessinois.

/ATS
 

Actualités suivantes

La journée internationale du coming out se tient samedi

La journée internationale du coming out se tient samedi

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 11:31

Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 11:15

Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 08:31

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 03:13

Articles les plus lus