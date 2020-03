Ignazio Cassis appelle la Confédération et le Tessin à la cohésion

Le ministre Ignazio Cassis a assuré le Tessin du soutien de la Confédération. Lors d'une conférence de presse lundi à Bellinzone, il a affirmé que le Conseil fédéral était conscient que la pandémie ne touche pas tous les cantons de la même manière.

Le fait que le gouvernement ait donné son aval après coup aux mesures plus restrictives décidées par le Tessin est 'un fort signal de cohésion', a souligné de son côté le président du Conseil d'Etat tessinois Christian Vitta. Le conseiller fédéral tessinois Ignazio Cassis a soutenu le canton dans cette voie.

Il y a un peu plus d'une semaine, le Tessin a ordonné la fermeture provisoire de toute l'industrie et a l'a maintenue malgré une réprimande de Berne pour cette décision contraire au droit fédéral.

La discussion avec Ignazio Cassis a permis de montrer que la situation reste très sérieuse au Tessin, a poursuivi M.Vitta. Lundi, la barre des cent morts dus au covid-19 a été dépassée. Le conseiller fédéral et le conseiller d'Etat ont observé une minute de silence à leur mémoire.

Reste à savoir combien de temps la pandémie va durer, a ajouté M.Vitta. Les avis divergent à ce propos. Mais les mesures prises par les autorités montrent que sa propagation s'est quelque peu ralentie.

'Un pour tous, tous pour un'

Depuis douze ans, il voit régulièrement la devise helvétique inscrite sous la Coupole du Palais fédéral, 'unus pro omnibus, omnes pro uno – un pour tous, tous pour un', a ajouté Ignazio Cassis. 'Jamais je n'ai aussi bien compris cette phrase qu'aujourd'hui'. Cette unité est ce qui maintient ensemble les différentes cultures du pays.

Le ministre a remercié le gouvernement du Tessin et le personnel médical pour leur travail dans cette crise. Comme ancien médecin cantonal, il sait quel marathon ils disputent. Il s'est également dit touché par la solidarité des Tessinois et des Tessinoises, respectueux des sévères mesures de la Confédération et du canton.

Berne reste aux côtés du Tessin en cette période et n'a jamais oublié ce canton, qui est un sujet à chaque séance du Conseil fédéral, a encore ajouté M.Cassis. A aucun moment, le gouvernement n'a sous-estimé la situation au Tessin et il est conscient que tous les cantons ne sont pas frappés de la même manière.

Pour cette raison, le Conseil fédéral a veillé à ce que le Tessin soit équipé de matériel de protection et de respirateurs artificiels en nombre suffisant. Symboliquement, Ignazio Cassis a d'ailleurs amené deux nouveaux appareils au Tessin.

De plus, le Conseil fédéral a mené des discussions avec l'Italie sur les postes-frontière fermés. Le bouclage de 14 passages mineurs a suscité l'incertitude en Italie du Nord. La situation a toutefois été clarifiée et les frontaliers devraient pouvoir continuer d'entrer sans problème en Suisse, a souligné M.Cassis.

Faire confiance

La pandémie exige la patience de tous. 'Je prie la population de faire confiance au Conseil fédéral', a-t-il ajouté, promettant de continuer à veiller au Tessin et à porter la voix du canton à Berne.

A la question d'un journaliste, il n'a su répondre combien de Tessinois se trouvent actuellement à l'étranger. Entre 7000 et 8000 Suisses seraient hors du pays en ce moment.

Plus de 10'000 demandes

Christian Vitta a précisé aux médias que jusqu'à lundi, le canton a enregistré 10'000 demandes de travail réduit. Les crédits alloués par les banques dépassent les 50 millions de francs. La barre des 100 millions sera atteinte sous peu.

Le médecin cantonal Giorgio Merlani a lui fourni des chiffres sur les personnes guéries du covid-19 au Tessin. Rappelant que 80% des malades se trouvent à domicile, il a indiqué que ces dernières 48 heures, 58 personnes atteintes ont pu quitter les hôpitaux tessinois.

/ATS