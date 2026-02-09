Ignazio Cassis inaugure la conférence de l'OSCE à Saint-Gall

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis a ouvert lundi à Saint-Gall la première conférence ...
Ignazio Cassis inaugure la conférence de l'OSCE à Saint-Gall

Ignazio Cassis inaugure la conférence de l'OSCE à Saint-Gall

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis a ouvert lundi à Saint-Gall la première conférence organisée dans le cadre de la présidence helvétique de l'OSCE cette année. Prévue sur deux jours, la rencontre porte sur 'la lutte contre l'antisémitisme'.

Les mesures préventives et le rôle du sport dans la lutte contre la haine et la discrimination figurent parmi les thèmes principaux de la conférence, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Cette réunion est la première d'une série de cinq conférences internationales organisées en Suisse à l'occasion de la présidence helvétique de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026.

Plusieurs participants à la conférence s'adresseront aux médias en fin d'après-midi. Outre Ignazio Cassis, Sabine Monauni, vice-cheffe du gouvernement du Liechtenstein, Sepp Schellhorn, secrétaire d'État du ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, et Laura Bucher, conseillère d'État saint-galloise, s'exprimeront.

/ATS
 

Actualités suivantes

Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva

Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva

Suisse    Actualisé le 09.02.2026 - 14:27

Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva

Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva

Suisse    Actualisé le 09.02.2026 - 14:35

L'ancien chargé de sécurité auditionné par le Ministère public

L'ancien chargé de sécurité auditionné par le Ministère public

Suisse    Actualisé le 09.02.2026 - 10:10

Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 16:19

Articles les plus lus

Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 12:36

Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 12:50

Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 16:19

L'ancien chargé de sécurité auditionné par le Ministère public

L'ancien chargé de sécurité auditionné par le Ministère public

Suisse    Actualisé le 09.02.2026 - 10:10

Guy Parmelin a perçu « beaucoup d'émotion » chez Mme Meloni

Guy Parmelin a perçu « beaucoup d'émotion » chez Mme Meloni

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 15:43

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 18:25

Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 12:36

Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 12:50