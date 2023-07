Il faudra 100 à 200 ans avant de retrouver la forêt qui a brûlé

Entre 100 et 200 ans seront nécessaires avant de retrouver la forêt toujours en flamme au-dessus de Bitsch, dans le Haut-Valais, estiment des chercheurs. L'incendie, qui s'est déclaré lundi, a brûlé 100 hectares de forêt, l'équivalent de 140 terrains de football.

Des espèces pionnières comme le peuplier tremble, le bouleau pourront former d'ici 20 à 30 ans une forêt buissonnante, commentent les chercheurs de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) Thomas Wohlgemuth et Marco Conedera jeudi dans La Liberté.

Mais, 'pour retrouver une forêt de résineux comme celle qui a brûlé, il faudra compter 100 à 200 ans', préviennent-ils. Aux yeux des chercheurs, l'incendie au-dessus de Bitsch ne représente toutefois pas une catastrophe à l'échelle de la Suisse. Ce serait le cas, s'il s'étendait non pas sur 100 mais sur 1000 hectares, soulignent-ils.

Eboulis d'ici 6 à 10 ans

En principe, l'homme ne devra pas replanter des arbres pour permettre la repousse de la forêt, diverses espèces colonisant généralement une surface incendiée sans intervention humaine. Des mesures seront cependant probablement nécessaires afin d'éviter des éboulements.

'Le risque d'érosion est élevé pendant les deux années après l'incendie, expliquent les spécialistes. Dans cette phase délicate, de violentes averses peuvent entraîner de dangereux glissements de terrain sur les fortes pentes'. Des éboulis pourront également se produire d'ici 6 à 10 ans, lorsque les racines des arbres morts lâcheront.

Afin de limiter ce risque, il faudra évacuer les grosses pierres et poser des troncs d'arbres en travers de la pente pour la stabiliser, conseillent MM. Wohlgemuth et Conedera. Des paravalanches ou des filets de protection contre les chutes de pierres pourraient également être nécessaires dans les semaines ou mois à venir.

/ATS