Il y a 25 ans, Lothar faisait des ravages dans les forêts suisses

Il y a 25 ans, la tempête 'Lothar' faisait tomber les arbres comme des dominos en Suisse. Selon le WSL, les forêts sont aujourd'hui mieux préparées à affronter un tel événement exceptionnel.

L'ouragan 'Lothar' balayait la Suisse le matin du 26 décembre 1999, jetant au sol 14 millions de mètres cubes de bois, rappelle mercredi l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Au total, 14 personnes y ont perdu la vie.

L'Office fédéral de l'environnement a chiffré le total des dégâts à 1,35 milliard de francs; 600 millions de francs pour les constructions et 750 millions de francs pour la forêt. Au total, 2% des arbres en Suisse ont été renversés ou pliés.

Grâce à Lothar, de nombreuses forêts sont depuis devenues plus structurées, avec de nouveaux habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales. Les épicéas étant devenus nettement plus rares sur le Plateau, la forêt suisse est aujourd'hui mieux armée à affronter une 'tempête du siècle'.

