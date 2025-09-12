Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal

A une majorité de quatre voix, le Grand Conseil valaisan a approuvé vendredi une résolution ...
Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal

Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A une majorité de quatre voix, le Grand Conseil valaisan a approuvé vendredi une résolution demandant un référendum cantonal contre le projet fédéral d'imposition fiscale individuelle. Les débats ont été nourris.

Le Centre et l'UDC, à la base de cette résolution, ont croisé le fer durant plusieurs dizaines de minutes avec des députés issus du PS, du PLR, de NEO et des Vert-e-s. Au vote, leur résolution a été acceptée par 63 voix contre 59 et 2 abstentions.

Intitulé 'Non à une tromperie fiscale bureaucratique', le texte s'oppose à l'imposition individuelle pour les contribuables mariés et demande que le Valais dépose un référendum cantonal contre la loi fédérale. Pour rappel, il faut que huit cantons fassent cette démarche pour qu'une votation populaire soit organisée.

'Un vrai changement de vie'

Les deux partis estiment que le changement prévu au niveau fédéral complexifierait 'massivement le système fiscal', avec davantage de déclarations à traiter pour le fisc cantonal et que cela ne résoudrait pas certaines inégalités en la matière.

La question de l'imposition individuelle 'doit être soumise au peuple, puisqu'elle va changer la vie de millions de contribuables', a estimé Nathan Bender, le chef du groupe du Centre du Valais romand. Pour Grégory Logean (UDC du Valais romand), 'l'outil du référendum des cantons existe, ce n'est pas un crime que de vouloir l'utiliser.'

'Une question de justice'

'L'imposition individuelle est plus juste, plus transparente et donne aux femmes une vraie indépendance fiscale', leur a rétorqué, la socialiste Emilie Teixeira.

Pour Sylvie Masserey-Ansellin, cette modification de la loi fiscale 'est une question de justice.' Et l'élue PLR de rappeler que lorsque deux conjoints travaillent, leurs salaires se cumulent, ce qui provoque une augmentation du taux d'imposition.

Enfin, Emmanuel Revaz (Les Vert-e-s) a refusé l'utilisation du référendum cantonal ne l'estimant pas pertinent dans le cas d'espèce.

Au moins trois cantons alémaniques (Obwald, St-Gall et Thurgovie) ont déjà décidé de lancer le référendum et les gouvernements d'autres cantons ont demandé à leurs parlements de faire de même. Parallèlement, l'UDC et Le Centre ont lancé la récolte de signatures pour l'aboutissement d'un référendum facultatif contre l'imposition individuelle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une plateforme en ligne pour les assurances sociales dès 2028

Une plateforme en ligne pour les assurances sociales dès 2028

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 13:31

Mort de l'éléphanteau Zali au zoo de Zurich, suite à un accident

Mort de l'éléphanteau Zali au zoo de Zurich, suite à un accident

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 13:32

Subsides « Jeunesse et Sport »: l'Etat du Valais se positionne

Subsides « Jeunesse et Sport »: l'Etat du Valais se positionne

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 12:17

Loi sur le CO2 révisée: pas de taxes plus élevées ou nouvelles

Loi sur le CO2 révisée: pas de taxes plus élevées ou nouvelles

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 12:07

Articles les plus lus

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 19:05

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 21:35

Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 11:09

L'internement se justifie à l'encontre du jeune tueur

L'internement se justifie à l'encontre du jeune tueur

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 11:33