Incendie dans un parking public de la Place Pury à Neuchâtel

Un incendie s'est déclaré jeudi dans un parking souterrain de la place Pury à Neuchâtel, a ...
Incendie dans un parking public de la Place Pury à Neuchâtel

Incendie dans un parking à Neuchâtel: alerte levée

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'alerte, en lien avec l'incendie jeudi en début d'après-midi dans un parking souterrain de la Place Pury à Neuchâtel, a été levée. Il n'y a plus de danger, selon Alertswiss, qui avait expliqué précédemment que le feu provoquait une forte odeur désagréable.

Le trafic est toujours très perturbé autour des lieux du sinistre, a précisé Alertswiss. Toutes les lignes de bus qui passent par la Place Pury sont impactées et des retards importants sont attendus.

Des itinéraires alternatifs auraient été mis en place, selon Arcinfo. D'après les médias régionaux, des voitures auraient pris feu. Une dizaine de véhicules des sapeurs-pompiers et de la police seraient sur place.

/ATS
 

Actualités suivantes

Caisse de compensation: possibles violations du secret de fonction

Caisse de compensation: possibles violations du secret de fonction

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 15:19

La Confédération traite à nouveau les demandes d'asile des Syriens

La Confédération traite à nouveau les demandes d'asile des Syriens

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 15:11

Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 14:25

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 12:15

Articles les plus lus

Prolongation illégale de la détention d'un islamiste

Prolongation illégale de la détention d'un islamiste

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 12:05

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 12:15

Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 14:25

Incendie dans un parking public de la Place Pury à Neuchâtel

Incendie dans un parking public de la Place Pury à Neuchâtel

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 15:31

Prolongation illégale de la détention d'un islamiste

Prolongation illégale de la détention d'un islamiste

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 12:05

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 12:15

Améliorer les indemnités pour les femmes dans l'armée

Améliorer les indemnités pour les femmes dans l'armée

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 12:19

Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 14:25