Incendie de Crans-Montana: Léon XIV reçoit des proches de victimes

Le pape Léon XIV a reçu jeudi en audience privée au Vatican une vingtaine de proches des victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS). Il leur a adressé des mots de consolation et d'encouragement.

Deux semaines après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes, le pape américain s'est dit 'très touché' de rencontrer leurs proches endeuillés.

'L'affection et les paroles de compassion que je vous adresse aujourd'hui semblent bien limitées et impuissantes' mais 'votre espérance n'est pas vaine', leur a-t-il déclaré lors d'une audience privée, selon son discours publié par le Vatican.

'La foi qui nous habite illumine les moments les plus sombres et les plus douloureux de notre vie d'une lumière irremplaçable, nous aidant à poursuivre courageusement notre chemin vers notre but'. 'Vous retrouverez la joie', leur a-t-il encore assuré.

Le groupe s'est ensuite rendu au palais Chigi, siège du gouvernement italien, dans le centre de Rome. Il devait être reçu par le bras droit de la Première ministre Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, et le ministre de la Justice Carlo Nordio.

Six adolescents italiens âgés de 15 à 17 ans figurent parmi les 40 morts du bar Le Constellation. Une dizaine d'Italiens figurent en outre parmi les 119 blessés.

