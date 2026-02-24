Inclusion: contre-projet retouché après les critiques

Après les critiques en consultation, le Conseil fédéral a retouché son contre-projet indirect ...
Inclusion: contre-projet retouché après les critiques

Inclusion: contre-projet retouché après les critiques

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Après les critiques en consultation, le Conseil fédéral a retouché son contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion, élargissant notamment le champ d'application à toutes les personnes en situation de handicap. Il a transmis mercredi son message au Parlement.

L'initiative populaire 'Pour l’égalité des personnes handicapées' (initiative pour l'inclusion) exige des mesures contraignantes pour garantir l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handicap.

Sur le fond, le Conseil fédéral soutient l'objectif de l'initiative, rappelle-t-il dans un communiqué. Mais une modification de la Constitution ne permettra pas d'améliorer directement le quotidien des personnes concernées. Le gouvernement préfère inscrire les mesures nécessaires dans la loi.

Outre des actions dans les domaines du logement et des moyens auxiliaires, comme prévu initialement, le Conseil fédéral entend élaborer un plan d'action national. Il compte aussi introduire un mécanisme de suivi de la mise en oeuvre des obligations internationales de la Suisse en la matière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 21:56

Eclosion artificielle d'oeufs de gypaètes barbus à Goldau (SZ)

Eclosion artificielle d'oeufs de gypaètes barbus à Goldau (SZ)

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 17:19

Doris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

Doris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 14:14

Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 12:01

Articles les plus lus

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 21:36

Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 12:01

Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 12:43

Doris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

Doris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 14:14

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 11:29

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 14:51

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 21:36

Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 12:43