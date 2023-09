Initiative biodiversité: le National tient à un contre-projet

Le National tient à un contre-projet à l'initiative biodiversité. Il a confirmé lundi par 99 voix contre 77 sa volonté d'entrer en matière. Le Conseil des Etats avait refusé de le faire en juin.

Il faut prendre des mesures sans plus attendre pour freiner la perte de biodiversité en Suisse, a plaidé Christophe Clivaz (Vert-e-s/VS) pour la commission. Et de rappeler que le Conseil national a déjà approuvé le texte du gouvernement avec quelques modifications l'année dernière.

Les députés devaient à nouveau se prononcer après le refus des sénateurs. A leur intention, M. Clivaz a indiqué que la commission était disposée à accepter un contre-projet édulcoré. Elle a chargé l'administration d'en préparer un qui tienne compte des critiques émises par le Conseil des Etats. Il ne contient notamment pas de nouvelles exigences envers l'agriculture.

L'UDC ainsi que certains élus du PLR et du Centre étaient opposés à une entrée en matière. Selon eux, le contre-projet va trop loin et nuira à la production agricole et énergétique.

Le texte repart au Conseil des Etats.

/ATS