Insécurité à Boudry (NE): forces supplémentaires à la police

En lien avec le sentiment d'insécurité croissant à Boudry (NE) autour du centre fédéral pour requérants d’asile, le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé d'octroyer des moyens supplémentaires à la police. Les députés avaient demandé des mesures à fin février.

Le Conseil d'Etat a décidé d’allouer des forces supplémentaires, soit 5 EPT (équivalent plein temps) à la police neuchâteloise (PONE), a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Le sujet avait animé le dernier Grand Conseil.

Les députés ont demandé dans une recommandation urgente d’engager les ressources et mesures nécessaires en termes d’accompagnement et de sécurité, en collaboration avec les autorités communales et fédérales. Le Conseil d’Etat était aussi prié d'exiger de la Confédération que les limites de capacité d’accueil des requérants d’asile dans le canton de Neuchâtel soient rigoureusement respectées.

La conseillère d'Etat Florence Nater avait déclaré que la Confédération doit mobiliser ses réserves stratégiques ailleurs en Suisse pour que le centre de Boudry revienne à 480 places. Même si une quinzaine de requérants posent problème, 'le Conseil d'Etat partage le ras-le-bol, la lassitude et la colère de la population (...) quand par exemple les déprédations ne sont plus prises en charge par les assurances ou quand les habitants ont peur de prendre les transports publics', a-t-elle ajouté.

Outre le centre fédéral, le site de Perreux accueille un centre cantonal. Le canton a annoncé le 2 mars qu'il allait loger la quarantaine de mineurs non accompagnés qui y séjournent au centre d'hébergement de Couvet, histoire de leur offrir 'un cadre et un accompagnement adaptés à leur situation particulière'. Les Ukrainiens, hébergés à Couvet, ont été (ou vont être) transférés à l'hôtel de La Vue-des-Alpes.

/ATS