Intempéries: plusieurs zones tenues d'évacuer vers La Fouly (VS)

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un ordre d'évacuation a été diffusé lundi matin pour plusieurs zones situées sur la commune d'Orsières (VS), en raison des importantes intempéries et des forts vents enregistrés. L'ordre est valable dès 11h00 et 'jusqu'à nouvel avis'.

Plusieurs bâtiments situés sur le Plateau de l'A Neuvaz à La Fouly sont concernés, comme les hameaux de Le Clou et Les Granges et le village de Ferret. Les habitants sont tenus d'évacuer 'jusqu'à nouvel avis', dans tous les cas jusqu'à mercredi 10h00. Les autorités communales ont informé de la situation peu avant 10h00 via un communiqué de presse notamment.

Les 'précipitations annoncées dans les prochaines heures' sont aussi citées parmi les raisons de l'ordre d'évacuation. Les accès à la piste de fond et au sentier raquettes sont également interdits, précise encore la commune.

