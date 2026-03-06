Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Dès le 1er avril, allumer des engins pyrotechniques sera interdit dans les espaces publics ...
Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Photo: Breaking News

Dès le 1er avril, allumer des engins pyrotechniques sera interdit dans les espaces publics en Suisse. La décision émane d'un organe du concordat des directrices et directeurs cantonaux des travaux publics des 26 cantons, a-t-il annoncé vendredi.

/ATS
 

