Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics
Dès le 1er avril, allumer des engins pyrotechniques sera interdit dans les espaces publics ...
RFJ
Photo: Breaking News
Actualités suivantes
Relèvement de la TVA pour l'armée maintenu malgré les critiques
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:31
La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:43
Articles les plus lus
Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:43
Rapprochement Suisse-UE sur la politique étrangère et la sécurité
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:13
Kaja Kallas alerte sur l'érosion de l'ordre fondé sur des règles
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:12
Rapprochement Suisse-UE sur la politique étrangère et la sécurité
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:13
Rapprochement Suisse-UE sur la politique étrangère et la sécurité
Suisse • Actualisé le 06.03.2026 - 14:42