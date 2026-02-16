Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

La Suisse salue les efforts d'Oman pour trouver un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Le ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI

La Suisse salue les efforts d'Oman pour trouver un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré lundi soir à Genève son homologue Badr al-Busaidi qui oeuvrera mardi comme facilitateur entre les deux pays.

Sur les réseaux sociaux, le chef du Département fédéral des affaires étrangères a loué le 'rôle constructif' du sultanat dans cette affaire. Il s'est réjoui de la décision d'organiser cette série de discussions à Genève.

La Suisse 'soutient tous les efforts pour une désescalade et reste prête à accueillir un dialogue' pour apaiser la situation, a également ajouté le conseiller fédéral.

La mission omanaise à l'ONU à Genève sera le site mardi matin de pourparlers indirects entre la délégation américaine, emmenée par les émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff, et la délégation iranienne pilotée par le chef de la diplomatie Abbas Araghchi. L'objectif est d'avancer vers un accord sur le nucléaire iranien en échange, comme le souhaite Téhéran, d'une levée des sanctions.

Lundi, une discussion technique a notamment eu lieu entre M. Araghchi et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi. La Suisse représente les intérêts américains en Iran. Mais Oman pilote les discussions indirectes entre Washington et Téhéran.

/ATS
 

