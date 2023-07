Issu de la migration, Mustafa Atici se verrait au Conseil fédéral

Le conseiller national socialiste Mustafa Atici est le premier candidat potentiel à sortir du bois dans la course à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Cet entrepreneur bâlois né en Turquie serait le premier conseiller fédéral provenant de la migration.

En tant que Suisse aux racines kurdes, Mustafa Atici se verrait bien en pionnier au Conseil fédéral pour les nombreux migrants vivant en Suisse, indique-t-il mercredi à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée dans une interview accordée au site bâlois en ligne 'PrimeNews' et signale son intérêt pour la fonction.

Agé de 53 ans, l'élu de Bâle-Ville siège au Conseil fédéral depuis la fin 2019. Il est considéré comme un compagnon de route du président du gouvernement de Bâle-Ville, Beat Jans (PS), lui-même cité parmi les favoris à la succession d'Alain Berset.

Critères à fixer en septembre seulement

Le chef du département fédéral de l'intérieur a annoncé, le 21 juin dernier, qu'il ne briguerait pas, en décembre, un nouveau mandat de quatre ans au Conseil fédéral. Le socialiste fribourgeois aura passé douze ans au gouvernement.

Pour lui succéder, le PS a indiqué qu'il laissait le soin aux candidats potentiels de réfléchir à la question durant l'été. Le groupe socialiste aux Chambres fédérales prévoit de fixer en septembre les critères de sélection.

A ce stade, aucune personnalité n'a fait acte de candidature officielle à la candidature socialiste. Les observateurs citent plusieurs favoris dont les Bâlois Beat Jans et Eva Herzog, sénatrice et candidate malheureuse au Conseil fédéral en décembre dernier, les Zurichois Daniel Josisch (Etats) et Priska Seiler-Graf (National), le Grison Jon Pult (National) ou encore les Bernois Matthias Aebischer (National) et Evi Allemann, conseillère d'Etat.

/ATS