Jean-Luc Mélenchon à Genève pour la Palestine

Une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien s'est tenue samedi après-midi à Genève. Elle a réuni entre 1500 et 2000 personnes, dont Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise (LFI).

La présence de Jean-Luc Mélenchon avait été annoncée vendredi par Le Temps. Et la figure de la gauche radicale française était bel et bien au rendez-vous, samedi vers 15h00 devant le Palais Wilson, siège du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Il était accompagné par plusieurs autres membres de LFI, dont les sections de France voisine étaient à l'origine de ce rassemblement, aux côtés de diverses autres organisations, syndicats et collectifs de soutien à la Palestine.

Partis du Palais Wilson, les manifestants ont gagné la Place des nations devant le siège de l'ONU, agitant des drapeaux et scandant des slogans de soutien à la Palestine. Le défilé - réunissant 1400 personnes selon la police, 2000 selon Keystone-ATS - s'est déroulé sans heurt.

Cessez-le-feu immédiat

Le rassemblement a aussi donné lieu à de nombreuses prises de parole, d'orateurs tantôt français tantôt suisses. Ils ont exigé 'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza', 'la fin du régime d'apartheid', 'l'arrêt du génocide du peuple palestinien' ou encore 'la fin de la colonisation en Cisjordanie'.

Jean-Luc Mélenchon a été le dernier à prendre la parole. Dos à la célèbre 'Chaise cassée' de la Place des nations, il a notamment remercié l'ONU, et plus particulièrement son secrétaire général Antonio Guterres, de ses efforts pour faire 'cesser le massacre'. Et d'ajouter: 'heureusement qu'il y a l'ONU, sinon il n'y aurait que la barbarie.'

Haranguant la foule, il a déclaré qu'il était 'de notre devoir d'être humain de protester, de hurler et d'exiger un cessez-le-feu'. Il a appelé 'les puissants qui nous gouvernent' à respecter le droit international et à faire 'cesser l'âge des armes.'

/ATS