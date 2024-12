Jean-Pierre Siggen « comblé » par son année présidentielle

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen s'est dit 'comblé' lundi au terme de son année présidentielle en 2024. Le magistrat centriste a vécu un exercice 'de travail et de simplicité', marqué par la nécessité de maîtriser le budget 2025.

'Dynamisme, solidarité et durabilité', a résumé Jean-Pierre Siggen, à l'occasion de sa conférence de presse de bilan annuel. 'J'ai eu aussi le plaisir de voir le retour de ma collègue Sylvie Bonvin-Sansonnens en début d'année (ndlr: qui a soigné un cancer à fin 2023), a ajouté celui qui est le grand argentier cantonal.

Jean-Pierre Siggen sort d'une année délicate du point de vue des finances. Il a dû boucler un budget 2025 respectant le principe constitutionnel de l'équilibre. Pour l'an prochain, avec une présidence de l'exécutif à transmettre à Jean-François Steiert, le ministre devra affronter un plan d'assainissement du ménage cantonal.

Défi financier

'On commence une 'période difficile', a reconnu Jean-Pierre Siggen. 'La situation se fait sentir depuis des mois'. Le budget 2025 apparaît comme étant 'de transition et de responsabilité', a-t-il rappelé. Au-delà, le plan financier montre en l'état un manque de financement de près de 630 millions de francs jusqu'en 2028.

Concernant les votations cantonales, le président a relevé trois succès: la recapitalisation des Transports publics fribourgeois (TPF) pour la décarbonation des véhicules, le contre-projet à l'initiative H24 sur les urgences ainsi que l'aide à l'Hôpital fribourgeois (HFR), et les prestations complémentaires familles.

70 conférences de presse

Cette année, le Conseil d'Etat a tenu 50 séances en présentiel et par voie de circulation, cinq ont été consacrées au plan financier et onze à l'examen du budget 2025. Le collège a adopté 1142 arrêtés et répondu à 132 consultations de la Confédération. Enfin, il a organisé 70 conférences de presse, un record.

Au-delà, Jean-Pierre Siggen a mentionné le soutien apporté à la presse cantonale, via la possibilité pour les nouveaux citoyens de souscrire un abonnement numérique d'un an à un titre. Il n'a pas oublié l'élection de l'ex-président de la Confédération fribourgeois Alain Berset au secrétariat général du Conseil de l'Europe.

