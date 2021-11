Journée de vaccination contre la grippe le 5 novembre

Depuis la mi-octobre, les personnes qui le souhaitent peuvent se faire vacciner contre la grippe saisonnière. C’est également possible sans rendez-vous lors de la Journée nationale de vaccination contre la grippe du vendredi 5 novembre.

Le meilleur moment pour se faire vacciner se situe entre la mi-octobre et le début de la vague grippale (en Suisse, généralement en janvier ou en février). Le vaccin est recommandé aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux patients souffrant de maladies chroniques, aux prématurés à partir du 6e mois de vie (les deux premiers hivers) et aux femmes enceintes.

Il est également recommandé aux personnes ayant des contacts professionnels ou familiaux avec les catégories susmentionnées (par exemple, le personnel médical, infirmier et de crèche, les mamans de jour et les personnes vivant dans un même ménage), ainsi qu’à toutes les personnes en contact régulier avec des nourrissons de moins de six mois.

Grippe et le Covid : vaccination simultanée possible

En raison de la poursuite de la campagne de vaccination Covid-19, il convient de noter que le vaccin contre la grippe peut être administré simultanément, peu avant ou juste après. En cas de question, adressez-vous à votre médecin traitant. De plus, le site www.sevaccinercontrelagrippe.ch contient de nombreuses infos récentes concernant le vaccin contre la grippe.

C'est possible de se faire vacciner dans tous les cabinets partenaires pour 30 francs: la liste des cabinets est disponible sur le site du CMPR. Idem dans toutes les pharmacies partenaires: les pharmacies signalent leur participation au moyen d’affiches spécifiques (liste des pharmacies partenaires à l’adresse https://vaccinationenpharmacie.ch)

Si les personnes veulent savoir si la vaccination leur est recommandée à elle ou leurs proches, elles peuvent simplement consulter le site www.sevaccinercontrelagrippe.ch et passer le test vaccination grippe.

L'initiative de cette 18e opération revient au Collège de médecine de premier recours (CMPR), placée sous le patronat de la Fédération des médecins suisses (FMH), en collaboration avec la Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse), peut-on lire dans un communiqué mardi.

