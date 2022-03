Journée nationale de solidarité avec l'Ukraine le 9 mars

La Chaîne du Bonheur organise en collaboration avec la SSR mercredi une journée nationale de solidarité en faveur de la population ukrainienne. Cet événement vise à répondre à l'ampleur de la crise humanitaire et à l'élan de solidarité qui s'élève en Suisse.

'La guerre en Ukraine nous bouleverse toutes et tous. C’est justement maintenant qu’il est important de nous unir et de montrer notre solidarité envers le peuple ukrainien, si durement touché, a déclaré le président de la Confédération, Ignazio Cassis, mardi soir sur la télévision de service public avant d'intervenir mercredi matin dès 07h00 sur la radio SRF. La journée nationale de collecte de fonds pour la Chaîne du Bonheur nous en donne une excellente occasion.'

Déjà 30 millions de francs de dons

Depuis le lancement de la collecte, plus de 30 millions de francs de dons étaient déjà parvenus à la Chaîne du Bonheur mardi soir, a indiqué Sylvie Kipfer, responsable de la communication, à Keystone-ATS . 'Il faut remonter au raz-de-marée de 2004 en Thaïlande pour retrouver une solidarité de cette ampleur', a-t-elle encore précisé.

'Nous sommes extrêmement impressionnés par la solidarité que la population suisse a exprimée envers les Ukrainiens au cours des derniers jours', a dit pour sa part Miren Bengoa, sa directrice dans un communiqué.

En communication avec ses ONG

En partenariat avec la SSR, la Chaîne du Bonheur appellera aux dons mercredi sur les canaux traditionnels TV et radio et sur les canaux en ligne de 07h00 à 23h00 avec le soutien des radios régionales et d'autres médias. De nombreuses personnalités et bénévoles se mobiliseront et recueilleront les promesses de dons par téléphone.

La Chaîne du Bonheur est en communication constante avec ses ONG partenaires présentes dans la région qui s'activent à développer une aide adaptée aux besoins. Afin d'assurer une réponse humanitaire professionnelle et ciblée, la Fondation envoie également deux de ses responsables du département des programmes à la frontière polonaise.

Les dons pour l'Ukraine peuvent déjà être effectués en ligne sur le site www.bonheur.ch, par Twint ou par virement sur le compte postal 10-15000-6, mention 'Ukraine'. Lors de la journée nationale de solidarité, la population est invitée à composer le 0800 87 07 07.

/ATS