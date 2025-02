Karin Keller-Sutter assure l'Ukraine du soutien de la Suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a réaffirmé lundi le soutien de la Suisse à l'Ukraine lors d'un sommet organisé à Kiev à l'occasion du troisième anniversaire de la guerre. L'objectif reste une paix juste et durable, a-t-elle dit.

'Il est clair qu'une solution durable ne peut être atteinte sans l'Ukraine', a déclaré la conseillère fédérale, intervenant en visioconférence. 'Nous nous efforçons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en Europe, pour un avenir pacifique en Ukraine et sur l'ensemble du continent'.

Dans son discours, Mme Keller-Sutter a rappelé le soutien apporté jusqu'ici par la Confédération à l'Ukraine, comme la conférence du Bürgenstock (NW) en juin 2024, qui a jeté les bases de nouveaux pourparlers de paix, ou celle sur le déminage organisée à Lausanne en octobre dernier.

Selon la ministre des Finances, les nombreuses mines en Ukraine ne menacent pas seulement des vies, mais constituent également un danger pour la sécurité alimentaire en Ukraine et dans le monde. Par ailleurs, la Suisse a accueilli des réfugiés ukrainiens et leur a apporté sécurité et soutien.

Nouvelle aide

Mme Keller-Sutter a assuré l'Ukraine de la poursuite de l'aide humanitaire et du soutien à la reconstruction du pays. Il y a deux semaines, le Conseil fédéral a prévu 1,5 milliard de francs pour la reconstruction des infrastructures urbaines, le rétablissement d'un approvisionnement de base sûr et la poursuite de l'aide d'urgence jusqu'en 2028.

La Suisse présidera l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) l'année prochaine et entend ainsi contribuer encore davantage à la paix et à la sécurité, selon Karin Keller-Sutter.

