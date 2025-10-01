Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a plaidé en faveur d'une stabilité économique ...
Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a plaidé en faveur d'une stabilité économique jeudi au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Copenhague. Une stabilité qui s'avère particulièrement importante dans un contexte de conflits douaniers.

'La Suisse a tout intérêt à ce que l'Europe soit économiquement forte', a déclaré Mme Keller-Sutter à son arrivée au sommet de la CPE dans la capitale danoise. La conseillère fédérale observe à cet égard 'avec grande inquiétude' le 'grand endettement' des continents américain et européen.

Quarante-sept chefs d'Etat et de gouvernement européens ont été conviés au sommet. Les dirigeants de l'UE, du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se sont également rendus à Copenhague.

La sécurité de l'Europe et l'Ukraine figurent à l'ordre du jour.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:23

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:25

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 14:52

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 17:49

Articles les plus lus

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 12:04

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 14:52

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 17:49

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:25

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 12:04

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 14:52

Journée d'action contre l'assainissement des finances à Fribourg

Journée d'action contre l'assainissement des finances à Fribourg

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 16:25

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 17:49