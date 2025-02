Karin Keller-Sutter obtient la meilleure note de la population

La ministre des finances Karin Keller-Sutter est la conseillère fédérale préférée des Suisses, selon un sondage. Beat Jans, qui était en tête il y a un an, dégringole à la cinquième place (sur sept).

C'est le résultat de la traditionnelle enquête de l'Institut Leewas, publiée mardi, et qui propose de noter de 1 à 6 le travail des sept Sages. La présidente de la Confédération caracole en tête avec la note de 4,08. La ministre PLR gagne deux rangs par rapport au dernier sondage.

Elle est suivie par Albert Rösti, en charge de l'Environnement et de l'Energie. Noté 3,84, le Bernois conserve sa deuxième place. Derrière, le deuxième élu UDC Guy Parmelin se classe troisième (3,81), talonné par la centriste Viola Amherd (3,71) qui a annoncé son départ pour fin mars. Tous deux gagnent un rang.

Cinquième, le socialiste Beat Jans obtient la note de 3,68. Le chef de la diplomatie helvétique, le PLR Ignazio Cassis (3,62), et la ministre PS de la santé et des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider (3,40) ferment la marche, comme il y a un an.

Cette évaluation, commandée par Tamedia et 20 Minuten, est complémentaire au sondage post-votation du dimanche 9 février. Il se base sur la participation de 16'711 personnes contactées en ligne du 6 au 9 février dans toute la Suisse. La marge d'erreur statistique est de +/- 2 points de pourcentage.

/ATS