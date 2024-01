L'Agence spatiale européenne donne son feu vert à la mission LISA

La mission spatiale LISA, destinée à étudier les ondes gravitationnelles dans l'espace, a officiellement reçu le feu vert jeudi de l'Agence spatiale européenne (ESA). Des scientifiques suisses y participent.

'C'est un projet énorme', a déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS Domenico Giardini, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), qui participe à la mission. 'Trois générations de chercheurs et d'ingénieurs y seront impliquées', a-t-il ajouté.

L'objectif est de mesurer les ondes gravitationnelles dans l'espace sans interférences. Un système de mesure doit être mis en place à l'aide de trois satellites situés à environ 50 millions de kilomètres de la Terre. Les scientifiques espèrent ainsi acquérir des connaissances sur la matière noire. Le lancement des satellites est prévu pour l'année 2035.

Plus de 120 institutions de recherche aux Etats-Unis et dans différents pays européens, dont l'EPFZ et l'Université de Zurich, participent à LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

/ATS