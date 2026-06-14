L'UDC en passe de revenir au gouvernement des Grisons

L'UDC est en passe dimanche de revenir au gouvernement du canton des Grisons, après quatre échecs consécutifs. Sa candidate Valérie Favre Accola occupe la quatrième place, selon des résultats provisoires aux élections cantonales.

Valérie Favre Accola (UDC) compte quelque 5400 voix d'avance par rapport à la candidate du Centre Aita Zanetti, positionnée à la sixième place. Le Centre risque ainsi de ne pas pouvoir défendre son siège à l'exécutif laissé vacant par Jon Domenic Parolini. Ce dernier ne se représentait pas, car il a atteint la limite de 12 ans de mandat en vigueur dans le canton.

Parmi les membres du gouvernement actuel qui briguaient un nouveau mandat, Martin Bühler (PLR) ainsi que les deux centristes Carmelia Maissen et Marcus Caduff sont en tête. Le quatrième ministre sortant, Peter Peyer (PS), actuellement à la cinquième place, devrait aussi être réélu.

A la mi-journée, 76 communes sur 100 ont été dépouillées.

/ATS