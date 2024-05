L'UDC lance une initiative 'pour la protection des frontières'. 'En protégeant nos frontières, nous protégeons notre patrie', a déclaré samedi son président Marcel Dettling, en ouverture de l'assemblée extraordinaire du parti à Bâle.

'Nous avons perdu depuis longtemps le contrôle de nos frontières. Nous ne savons plus qui entre dans notre pays', a lancé le conseiller national schwyzois Marcel Dettling. 'Les frontières ne sont plus protégées' et 'le chaos de l'asile se poursuit sans relâche' et provoque une hausse de la criminalité.

Les autres partis au Parlement 'empêchent nos solutions et ne font rien pour remédier au chaos de l'asile, c'est maintenant à la population d'agir', a déclaré Marcel Dettling. C'est pour cette raison que le parti lance l'initiative populaire 'stop aux abus en matière d'asile (initiative pour la protection des frontières)'.

Migrants 'difficilement intégrables'

'Trop de migrants demandeurs d'asile sont issus de cultures qui méprisent les femmes, sont criminels et peu ou pas formés, bref, sont difficilement intégrables', a déclaré le Schwyzois. 'Il est plus difficile aujourd'hui pour un Américain hautement qualifié d'entrer en Suisse que pour un Somalien analphabète'.

Selon Marcel Dettling, on peut appeler la situation actuelle 'la migration irrégulière ou migration d'asile'. Il s'agit d'une migration 'qui nous est imposée, dont nous ne voulons pas, qui nuit à notre pays, qui perturbe notre cohabitation, met en danger et détruit notre sécurité et coûte des milliards de francs d'impôts'.

En 2023, la majorité des 30'000 'soi-disant demandeurs d'asile' sont arrivés en Suisse en 2023 'avec l'aide de bandes criminelles de passeurs'. Ces demandeurs d'asile ont 'traversé d'innombrables pays tiers sûrs' avant d'arriver en Suisse. Il s'agit 'd'un modèle commercial criminel', selon le président de l'UDC.

La catégorie 'admis provisoirement' créée dans le domaine de l'asile sert à 'dissimuler l'ampleur du problème'. Sur 100'000 personnes admises provisoirement, 800 ont vu leur statut levé ces dix dernières années et le Conseil fédéral n'a réussi à en faire sortir du pays que 112, selon Marcel Dettling.

Contrôles systématiques aux frontières

L'UDC a demandé des contrôles systématiques aux frontières, mais le conseiller fédéral Beat Jans a combattu cette proposition. 'Il pourrait regarder ce que font ses homologues en Autriche et en Allemagne' qui ont introduit des contrôles aux frontières qui ont porté leurs fruits, a affirmé le président de l'UDC.

L'UDC a voulu remettre à Beat Jans des propositions 'pour améliorer la situation actuelle'. 'M. Jans n'a toutefois pas jugé utile de nous recevoir dans son bureau. Il semble avoir d'autres priorités et préfère rencontrer Nemo pour débattre du troisième sexe plutôt que nous parler de la sécurité du pays', a déclaré le président de l'UDC.

Dans son discours, Marcel Dettling a aussi critiqué 'les soi-disant amis des Palestiniens' qui occupent les universités et qui sympathisent avec le Hamas, 'une bande de terroristes meurtriers'. 'Les détracteurs de gauche d'Israël s'allient à des musulmans antisémites'.

L'initiative, qui exige la réintroduction des contrôles systématiques aux frontières, sera présentée en détail et discutée dans le dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire.

/ATS