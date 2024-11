L'USS exige une meilleure protection des travailleurs

L'Union syndicale suisse (USS) veut renforcer les droits des travailleurs. Elle exige plus de temps de récupération et de meilleures mesures de protection dans un monde professionnel où le stress et la charge de travail augmentent constamment depuis des années.

Réunis à Berne, les délégués de l'USS ont décidé vendredi de lancer une offensive pour un droit du travail favorable aux travailleurs, indique la faîtière. Ils entendent se défendre contre les attaques qui visent selon eux à affaiblir la législation.

Dans sa résolution, l'USS exige notamment une extension du droit du travail à toutes les branches d'activité, une meilleure protection de la jeunesse, des suppléments de salaire pour le travail de nuit, du samedi et du dimanche, ainsi qu'un minimum de deux week-ends libres par mois.

Elle demande que la planification soit faite suffisamment à l'avance et que le temps de travail soit saisi de manière transparente et complète. Elle s'oppose par ailleurs aux services fractionnés, avec une longue pause à midi, sans l'accord des employés.

/ATS