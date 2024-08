L'Uni de Neuchâtel au coeur des eaux souterraines

Les eaux souterraines seront à l’honneur du 8 au 13 septembre lors d'un Congrès mondial à Davos (GR). L'événement est organisé notamment par le Centre d'hydrogéologie et de géothermie de l'Université de Neuchâtel (CHYN), en raison du rayonnement de ses travaux.

Le Congrès, qui va réunir plus de 1100 spécialistes de 80 pays, va faire le point sur l'avenir des eaux souterraines. Cette ressource est 'indispensable à la vie, face au réchauffement climatique, à la pollution et à la fonte des glaciers', a indiqué jeudi l'Université de Neuchâtel.

'Pour anticiper les tendances futures, nous devons améliorer notre compréhension de la manière dont les eaux souterraines interagissent avec les différents sols, les glaciers, la neige, les rivières et les lacs, et comment elles réagissent aux événements extrêmes, en nous appuyant sur les progrès méthodologiques', a expliqué Daniel Hunkeler, professeur au CHYN et président du comité d'organisation du Congrès à la station de captage de Boudry.

/ATS