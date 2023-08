L'ambassadeur suisse intervient auprès de parlementaires américains

L'ambassadeur de Suisse à Washington Jacques Pitteloud est intervenu auprès de deux parlementaires de la commission Helsinki. Il a 'fermement' rejeté les accusations de la commission et condamné la demande de sanctions contre l'ex-procureur général Michael Lauber.

Le diplomate a rencontré Joe Wilson, le président républicain de la commission, et Steve Cohen, l'élu démocrate de la Chambre des représentants occupant le poste le plus élevé au sein de cet organe, a indiqué dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. Il confirmait une information de la NZZ am Sonntag.

M. Pitteloud a clairement fait savoir que la Suisse juge 'inacceptables' ces accusations 'non fondées' et qu'elle les rejette, a précisé le DFAE. Il n'est pas possible de lier deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, a-t-il ajouté.

/ATS