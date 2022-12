L'année 2022 a été la plus chaude en de nombreux endroits

L'année 2022 a été dans de nombreux endroits de Suisse la plus chaude et la plus ensoleillée depuis le début des mesures, selon SRF Meteo. Elle est également l'une des plus sèches, ce qui a provoqué des incendies, en particulier au Tessin.

Dans certains cas, les anciens records de température, datant pour la plupart de 2018 ou 2020, ont été dépassés de deux dixièmes de degré, a précisé dimanche soir l'institut. Au sud des Alpes, le mercure a même parfois dépassé d'un demi-degré les valeurs records.

Par rapport à la 'référence climatologique' des années 1961 à 1990, les températures de 2022 dépassent la norme de près de 3 degrés, tant au nord qu'au sud, indique SRF Meteo. La hausse est de 1,5 degré par rapport à l'actuelle norme des années 1991 à 2020.

Seules les régions de haute montagne, les Préalpes centrales et orientales ainsi que le Valais n'ont pas fait exploser les records. A la Jungfraujoch, par exemple, l'année 2020 a été nettement plus chaude. A Sion, le mercure affichait des températures encore plus élevées en 2018.

Les mois de mai et de juin ont été les deuxièmes les plus chauds depuis le début des mesures à la moitié du XIXe siècle, précise SRF Meteo. Celui de juillet s'est classé à la quatrième place, après 1983, 2006 et 2015, et celui d'août à la troisième, après 2003 et 1992. Septembre est passé de peu sous la moyenne de 1991 à 2020, alors qu'octobre a atteint un record absolu.

/ATS