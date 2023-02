L'approvisionnement en médicaments vitaux est « problématique »

La pénurie de médicaments s'aggrave en Suisse. L'Approvisionnement économique du pays (AEP) juge désormais la situation 'problématique'. Plusieurs mesures supplémentaires sont à l'étude.

Les difficultés d’approvisionnement en médicaments se sont encore accentuées ces dernières semaines, souligne mercredi le Conseil fédéral, après avoir été informé. Elles touchent dorénavant le domaine ambulatoire.

Une task force chargée de gérer les perturbations a été créée. Elle concentre ses efforts sur les mesures susceptibles d'être mises en œuvre et de déployer leurs effets rapidement. Ces mesures ne peuvent toutefois au mieux que détendre la situation ponctuellement.

Des mesures à moyen de long terme sont en train d'être évaluées. Elles visent avant tout à détecter les perturbations plus rapidement et à plus large échelle, à faciliter la gestion de ces perturbations et à améliorer les conditions régissant le marché de façon à réduire le nombre de perturbations.

/ATS