L'argent, préoccupation principale des familles

L'argent reste le principal souci des familles suisses. Les conditions de travail favorables à la vie de famille, l'école et la violence juvénile figurent aussi en bonne place des préoccupations. En revanche, le climat et l'environnement reculent.

C'est ce qui ressort du troisième baromètre des familles publié jeudi par Pro Familia et l'assurance-vie Pax. Les auteurs constatent une certaine continuité avec les années. Ainsi, le manque d'argent constitue une préoccupation majeure notamment pour les familles à revenus moyens: 47% d'entre elles déclarent que leurs revenus suffisent juste à couvrir leurs besoins. Pour 7%, ils ne suffisent pas.

Pour la moitié des personnes interrogées, c'est la baisse des primes d'assurance maladie qui apporterait le plus. Quatre sur dix demandent une aide financière plus généreuse aux familles. Trois sur dix pensent qu'il faudrait des améliorations pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

/ATS