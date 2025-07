L'armée cherche une solution 'moderne' pour les bunkers désaffectés des lance-mines de forteresse. Dans l'idéal, selon l'appel d'offres, les bunkers doivent être transformés en nœuds de défense difficilement attaquables.

'Compte tenu de l'évolution de la situation en matière de menaces, il convient désormais d'examiner comment l'armée peut utiliser les anciens emplacements de manière moderne', peut-on lire dans une annonce préalable de l'Office fédéral de l'armement Armasuisse sur la plateforme d'acquisition Simap. La Neue Zürcher Zeitung et le Blick ont rapporté samedi l'appel d'offres.

Selon l'appel d'offres, 'il convient d'évaluer et de trouver une solution adaptée à la milice, capable d'avoir un effet à longue portée contre des cibles blindées et non blindées au sol et/ou contre des cibles volant à basse altitude. L'objectif est de trouver une solution capable d'agir de manière ad hoc (c'est-à-dire en quelques heures). Idéalement, les sites existants ne devraient pas nécessiter d'installations fixes supplémentaires au-delà de l'infrastructure déjà en place.

Mise en réseau de différents acteurs

L'appel d'offres s'adresse apparemment aux start-ups, aux entreprises et aux hautes écoles qui travaillent sur des technologies liées à la sécurité. C'est ce qui ressort de l'inscription sur Simap. Les personnes intéressées obtiendront donc de plus amples informations lors d'une journée de l'innovation organisée par la Société suisse technique et armée (STA) à la mi-septembre. 'Les contributions aux projets à élaborer dans le cadre du mandat d'étude doivent provenir de tous les domaines, même en dehors de la technologie de défense', écrit la STA dans l'invitation à la manifestation. La STA espère que cette journée permettra de créer des partenariats entre les participants pour d'éventuels projets.

En réaction à la guerre en Ukraine, l'armée avait déjà stoppé la vente de bunkers en 2023. A l'époque, le chef de l'armée Thomas Süssli avait déclaré dans une interview accordée à Tamedia que l'armée passait en revue le catalogue des installations de commandement et de combat. 'Nous devons prendre ce que nous avons', avait-il déclaré. Pour les installations des lance-mines de forteresse, il s'agit donc maintenant de trouver une solution efficace ainsi qu'une solution avantageuse en termes de coûts et de personnel, comme l'indiquait l'annonce préalable d'Armasuisse.

/ATS