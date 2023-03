L'armée commande de nouvelles tenues pour 35 millions de francs

L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) va acheter des tenues de camouflage et de travail pour un total de 35 millions de francs. Le contrat de fabrication a été attribué à deux entreprises suisses, une anglaise, une allemande, une polonaise et une indienne.

Ces tenues seront acquises dans le cadre de la procédure d’acquisition du système modulaire d’habillement et d’équipement (SMHE) de l’armée, précise lundi armasuisse dans un communiqué. Les entreprises de confection des six sociétés sélectionnées ont été contrôlées au préalable quant à la durabilité sociale de la production, les conditions de travail et les normes de sécurité.

Avec l’attribution des tenues de camouflage et de travail, des tenues de protection contre les intempéries et du couvre-chef, toutes les commandes de fabrication de tenues de combat ont été passées, précise armasuisse.

/ATS