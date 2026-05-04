L'armée suisse participe à un exercice de l'OTAN en Grèce

Dans le cadre du Paternariat pour la paix de l'OTAN, la Suisse participe à l'exercice multinational ...
L'armée suisse participe à un exercice de l'OTAN en Grèce

L'armée suisse participe à un exercice de l'OTAN en Grèce

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dans le cadre du Paternariat pour la paix de l'OTAN, la Suisse participe à l'exercice multinational 'Tiger Meet'. Les Forces aériennes suisses sont représentées sur place à Araxos (Grèce) par cinq avions de combat F/A-18.

Du 4 au 15 mai, la Suisse sera aux côtés de douze escadrilles venues de neuf pays, a annoncé lundi la Confédération dans un communiqué.

Cet exercice, qui se déroulera dans des scénarios proches de la réalité, a pour but de comparer et de perfectionner les capacités militaires des différentes forces. Il s'agit aussi d’améliorer 'les capacités de défense transnationales et de développer l’interopérabilité entre les pays de l’OTAN et les pays partenaires'.

Plus de 50 avions de combat et 1500 personnes sont attendues.

/ATS
 

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