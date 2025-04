L'auteur de 69 cambriolages sera jugé dans le canton de Berne

L'auteur d'une septantaine de cambriolages et d'infractions commis à travers toute la Suisse sera jugé par la justice bernoise. L'homme, âgé de 32 ans, avait été arrêté en flagrant délit en août dernier à Mendrisio (TI) et se trouve actuellement en détention.

L'enquête a révélé que le suspect aurait commis 'de nombreuses infractions dans différents cantons', indique la police cantonale bernoise mercredi. La procédure a été reprise par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland, car la série d'infractions a commencé dans le canton de Berne. L'enquête est désormais close.

Le prévenu a avoué avoir été l'auteur de 69 infractions commises dans toute la Suisse entre novembre 2016 et le moment de son arrestation. Parmi ces infractions, principalement des vols par effraction dans des entreprises, 23 auraient été commises dans le canton de Berne.

L'homme a dérobé un butin de plus de 600'000 francs au total. Il a en outre causé des dommages matériels d'environ 385'000 francs. Outre les cambriolages, le trentenaire devra également répondre de vols de véhicules et d'infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration devant la justice.

/ATS