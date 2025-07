L'encaveur Cédric Flacton continue de nier la plupart des faits

Accusé de fraude à l'AOC Valais, Cédric Flaction a comparu mardi devant le Tribunal cantonal valaisan (TC). Condamné en première instance à 42 mois de prison ferme en septembre 2024, l'encaveur s'est dit innocent des principaux chefs d'accusation.

Cédric Flaction est une nouvelle fois été jugé pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres.

Selon l'accusation (l'Etat du Valais) et le Ministère public (MP), l'encaveur a acquis, entre 2009 et 2015, plus de 730'000 litres de vins espagnols et près de 130'000 litres de vins schaffhousois. Des achats qu'il aurait maquillés via des fausses factures couvrant des prestations en cave, de mise en bouteilles ou du conseil. Il est également accusé d'avoir vendu du vin valaisan, hors quota.

Le prévenu a confirmé, mardi, avoir établi des fausses factures ou écritures et commercialisé du vin hors quota sous le label AOC Valais. Mais il a nié avoir vendu du vin schaffhousois ou étranger sous cette appellation. Le MP a requis 5 ans de prison.

