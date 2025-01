L'escargot des haies est l'animal de l'année 2025

L'escargot des haies a été désigné animal de l'année 2025 par l'organisation de protection de la nature Pro Natura. Aux côtés d'innombrables autres organismes, ce gastéropode discret joue un rôle fondamental dans la formation et la santé des sols.

L'escargot des haies est présent dans toute la Suisse, dans les forêts claires et les bosquets, les parcs, les haies et les jardins, explique vendredi Pro Natura. Avec un diamètre de 2,5 centimètres et une palette de couleurs allant du blanc crème au rouge pastel, sa coquille figure parmi les plus grandes et les plus variées des escargots indigènes.

Allié des jardiniers, le gastéropode se nourrit essentiellement de végétaux morts et fanés ou de restes de petits animaux. Il fait ainsi partie de l’une des chaînes de production les plus importantes du monde: la production du sol.

Sans cette activité, la surface de la Terre serait recouverte de plusieurs mètres de bois mort, de charogne et d’excréments, rappelle Pro Natura. En moyenne, les escargots des haies et les autres organismes du sol produisent chaque année 0,1 millimètre de sol.

Les sols sont en danger

Lors d’événements extrêmes comme des fortes pluies ou des périodes de sécheresse accompagnées de vents violents, jusqu’à 5 millimètres de sol peuvent toutefois être perdus en une année. L'exploitation agricole inadaptée entraîne aussi une perte sur au moins 10% des terres arables suisses. Chaque seconde, plus d’un demi-mètre carré de sol fertile est en outre imperméabilisé par des constructions.

Selon Pro Natura, environ 40% des espèces d'escargots suisses sont menacées. Peu mobiles, les gastéropodes sont particulièrement vulnérables à la pollution, à la destruction des milieux naturels et au changement climatique.

/ATS