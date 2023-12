L'hiver astronomique commence officiellement vendredi

Si l’hiver météorologique a débuté le 1er décembre, l’hiver astronomique démarre officiellement ce vendredi, caractérisé par la nuit la plus longue et le jour le plus court de l’année. A compter de samedi, les journées vont à nouveau rallonger.

Le solstice d’hiver est un phénomène astronomique complexe qui se produit lorsque au fil de sa rotation, l’axe de la Terre oriente le pôle Nord à son point le plus éloigné du soleil. L'astre se trouve alors à la verticale du tropique du Capricorne, à 04h27 du matin exactement, indique Meteonews.

L'hiver dure ensuite jusqu'à l'équinoxe de printemps le 20 mars, date à laquelle le soleil se trouvera à la verticale de l'équateur à 04h06. Ce sera le début du printemps calendaire.

La date du premier jour de l'hiver astronomique varie d'ailleurs, puisque l'année calendaire dure 365 jours, alors que l'année astronomique - la durée de rotation de la Terre autour du Soleil - dure 365 jours, 5 heures et 49 minutes environ. Pour compenser cette différence, une année bissextile est introduite tous les quatre ans.

Coucher de soleil pas le plus précoce

Si le solstice d’hiver correspond à la journée la plus courte de l’année en terme de lumière, cela ne signifie pas que le soleil s’y couche le plus tôt. En fait, le coucher de soleil le plus précoce se produit déjà quelques jours avant le solstice d'hiver, rappelle le service météorologique. Et le lever de soleil le plus tardif suivra plus tard.

Ces décalages s'expliquent par la différence entre le temps mesuré avec un cadran solaire (temps solaire vrai) et le temps mesuré à l’aide d’une horloge (temps solaire moyen). Le temps solaire vrai équivaut à la durée nécessaire à la Terre pour effectuer une rotation complète autour du Soleil: or ce temps varie du fait de l'inclinaison de la Terre et de son orbite elliptique.

/ATS