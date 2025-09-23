L'immigration illégale menace aussi la « belle Suisse », selon Trump

La Suisse n'est pas épargnée par l'immigration illégale, a relevé Donald Trump. De nombreux pays sont détruits par l'immigration illégale, y compris la 'belle Suisse', où 72% des détenus sont des étrangers, a-t-il dit devant l'Assemblée de l'ONU mardi à New York.

'Vos pays vont en enfer à cause de l'immigration illégale', a déclaré le président américain, à l'adresse des Européens, citant la part élevée d'étrangers dans la population carcérale en Suisse.

La 'révolution verte' mène également ces pays au bord de la ruine, a-t-il poursuivi, affirmant que le changement climatique était 'la plus grande escroquerie jamais inventée à l'encontre de l'humanité'.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), 72,5% des détenus en Suisse en janvier 2025 n'avaient pas de passeport helvétique.

