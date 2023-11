L'initiative contre les feux d'artifice récolte 136'000 signatures

L'initiative populaire visant à limiter les feux d'artifice considérés comme bruyants a été signée par plus de 136'000 personnes. Ses auteurs ont remis le texte à la Chancellerie fédérale vendredi, date butoir pour le dépôt de l'initiative.

Les 136'000 signatures certifiées ont été déposées à Berne après 18 mois de collecte, indique le comité d'initiative dans un communiqué. Le texte doit encore passer par le Conseil fédéral et le Parlement avant d'être soumis au vote populaire.

Le comité souligne un pic de signatures après le 1er Août et le Nouvel An. Un gros travail d'information a toutefois été nécessaire, l'initiative étant souvent perçue comme 'une interdiction pure et simple des feux d'artifice'.

Le texte prévoit que les particuliers ne puissent plus tirer de feux d'artifice bruyants, afin de protéger l'homme et l'animal de nuisances sonores excessives. Le législateur définira le niveau de bruit autorisé. Les feux bruyants resteraient possibles lors de grands événements suprarégionaux.

/ATS