L'initiative pour les droits fondamentaux des primates recevable

Les citoyens de Bâle-Ville pourront se prononcer sur l'inscription des droits fondamentaux des primates dans la Constitution cantonale. Le Tribunal fédéral a déclaré le texte recevable lors d'une séance publique mercredi à Lausanne.

Mon-Repos a ainsi confirmé le verdict de la Cour constitutionnelle bâloise du 15 janvier 2019. L'initiative populaire lancée par l'organisation 'Sentience Politics' demande l'ajout, dans le texte fondamental cantonal, d'un article en faveur du droit à la vie et à l'intégrité corporelle et mentale des primates non humains.

Pour les initiants, les lois actuelles sur les animaux ne prennent pratiquement pas en compte les intérêts des primates non humains à ne pas souffrir et à ne pas être tués.

/ATS