L'urbaniste cantonale genevoise récompensée

L'urbaniste cantonale genevoise Ariane Widmer Pham est à l'honneur. Elle s'est vu attribuer samedi le Prix de la Fondation Brandenberger qui rend hommage chaque année à une personnalité qui oeuvre à la préservation de la culture humanitaire.

Dotée de 200'000 francs, cette récompense vient saluer un engagement au-delà de l'accomplissement de ses obligations professionnelles, précise la Fondation. Mme Widmer Pham a depuis longtemps oeuvré dans l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire.

La Fondation relève notamment une 'conscience de l'importance de la ville'. Pendant 16 ans, elle a dirigé l'application du Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL), projet honoré du prix Wakker en 2011.

Depuis 2019, cette femme mariée et mère de trois enfants est chargée du plan directeur genevois en tant qu’urbaniste cantonale. 'Ariane Widmer Pham met en réseau - depuis des décennies et avec beaucoup de talent - les personnes' et les communes, a déclaré la directrice de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) Maria Lezzi dans sa laudatio.

'L'aménagement du territoire ne peut pas être un acte solitaire', a estimé de son côté la lauréate. Il demande 'une négociation continue entre tous les acteurs, y compris la société civile'.

Ariane Widmer Pham a toujours oeuvré 'pour améliorer la qualité de vie et donc le qualitatif sur le quantitatif', a affirmé de son côté la présidente du Conseil de fondation, Monica Duca Widmer. Ce prix est remis depuis plus de 30 ans.

La Fondation avait été lancée en mémoire du docteur J.E. Brandenberger, inventeur du cellophane. Elle a établi comme objectif de récompenser les personnes qui ont oeuvré à l'amélioration des conditions des individus. Les efforts dans le domaine des sciences naturelles et humaines, du travail social, de la promotion et de la préservation de la culture humanitaire peuvent être récompensés.

/ATS