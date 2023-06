La Berne fédérale se dévoile au grand public début juillet

La Berne fédérale se dévoile au grand public le temps d'un week-end. Les 1er et 2 juillet, les curieux pourront découvrir l'histoire et les secrets qui se cachent derrière les murs des bâtiments officiels de la Confédération.

Ces journées portes ouvertes sont organisées dans le cadre des 175 ans de la Constitution fédérale, signée en 1848, avec Berne pour capitale, explique la Confédération.

Les édifices historiques de l'administration fédérale à Berne seront exceptionnellement rendus accessibles aux citoyennes et citoyens. Outre les différents bâtiments du Palais fédéral, les curieux pourront pousser les grilles de la Banque nationale suisse (BNS), jeter un oeil au centre de presse et déambuler dans les couloirs feutrés de lieux emblématiques comme le Bernerhof et le Bellevue Palace.

Sur chaque site, différentes activités, expositions, spectacles et débats seront proposés.

Au Palais du Parlement, le politologue et satiriste alémanique Michael Elsener s’entretiendra avec le président de la Confédération Alain Berset, la présidente du Conseil des États Brigitte Häberli-Koller, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et le président du Conseil national Martin Candinas.

Les inventions qui ont changé la Suisse

Dans l’aile ouest du Palais fédéral, le public découvrira les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral siège dans un 'chalet' ou la manière dont le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) organise une visite officielle.

Dans l’aile est du Palais fédéral, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) présentera des inventions helvétiques qui ont changé la Suisse et le monde. Tandis que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dévoilera l’histoire des services de renseignement et l’évolution de leurs pratiques au fil du temps.

A l'intérieur de la BNS, le public pourra par exemple retracer la vie d'un billet de banque, de sa conception à sa destruction, en passant par sa production.

Des marchandises de contrebande

Au Bernerhof, jadis un hôtel de luxe né du flair de Jean Kraft, le Département des finances présentera l’histoire des finances fédérales et exposera des marchandises de contrebande. Le public pourra en outre se plonger dans l'atmosphère unique d'un banquet d'Etat, tout comme au salon royal du Bellevue Palace.

Dans le bâtiment de l’Inselgasse, siège de l’actuel président de la Confédération, le Département fédéral de l’intérieur ouvrira les portes d’un laboratoire de haute sécurité.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) exposera quant à lui comment les routes nationales peuvent garantir la sécurité et la durabilité. Premier siège du Conseil fédéral, l'hôtel particulier de l'Erlacherhof, où siège aujourd'hui l'exécutif de la ville, pourra aussi être visité.

Le siège principal de la Banque cantonale de Berne accueillera quant à lui des débats sur 'la Suisse du futur', où il sera question de la pertinence ou non d'introduire un revenu de base inconditionnel, l'interdiction de l'exportation d'armes ou encore l'avenir du stationnement dans les grandes villes.

Des scènes seront aussi installées à l'extérieur, où se produiront des musiciens, des orchestres et une conteuse. Des activités pour les enfants et des performances sportives sont aussi prévues.

Train à 17,50 CHF depuis toute la Suisse

Le public pourra aussi observer les chiens de service de la douane suisse en pleine action.

Quatre stands de restauration seront installés sur le site de l'événement - risotto, saucisse de veau, raclette et ravioli -, signale encore la Confédération.

Pour l'occasion, les CFF proposeront aux visiteurs de toute la Suisse un billet au prix spécial réduit de 17,50 francs. Une application pour smartphone permettant une visite audio officielle en toute autonomie a été conçue pour l'événement.

/ATS