La Chaîne du Bonheur soutient près de 90 projets en Ukraine

Un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chaîne du Bonheur soutient près de 90 projets sur place. Elle y a consacré jusqu'à présent plus de 50 millions de francs.

Au total, la Chaîne du Bonheur a récolté 130 millions de francs de dons pour les victimes de la guerre, soit le deuxième montant le plus élevé qu'elle ait jamais réuni, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Après l'aide d'urgence au début de la guerre, l'organisation mise sur des projets plus importants à moyen et long terme.

L'accent est actuellement mis sur les personnes proches des combats et sur celles qui ont fui leurs maisons. Parmi les personnes aidées figurent des familles monoparentales, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Le travail des organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur sur place se concentre sur la réhabilitation de bâtiments importants, l'accès aux soins de santé, à l'aide psychosociale et à l'éducation, ainsi que sur l'aide aux personnes réfugiées et déplacées.

Les Nations Unies estiment que 17,6 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire en Ukraine. Plus de 8 millions d'Ukrainiens sont réfugiés en Europe et 5,9 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays. Les infrastructures telles que les hôpitaux, les cliniques et les écoles ont été détruites.

