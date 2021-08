La Chaîne du bonheur lance un appel aux dons et offre 1 million

La Chaîne du bonheur lance un appel aux dons pour financer les besoins humanitaires en Afghanistan, accentués depuis l'arrivée des talibans. L'organisation, qui a puisé un million de francs dans son fonds d'urgence, va aussi financer des projets dans les pays voisins.

Pour la Chaîne du bonheur, tous les indicateurs sont au rouge en Afghanistan. Avec la sécheresse, les combats et la pandémie de coronavirus, plus de 9 millions de personnes sont menacées de famine. Et ce chiffre va exploser, s'inquiète mercredi l'organisation dans un communiqué.

Cette dernière est en contact avec ses partenaires sur place, la Fondation Terre des hommes et Medair, actives notamment dans les domaines alimentaire et médical. Elle va soutenir aussi des organisations telles qu'Helvetas, Médecins sans frontières ou encore le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Les talibans pressent les ONG

La Chaîne du bonheur prévoit que le changement de régime à Kaboul va amener les populations particulièrement dans le viseur des talibans, comme les femmes qualifiées, à chercher à fuir le pays. Elle va ainsi soutenir des projets d'aide dans les pays voisins comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Pakistan.

Dans un pays qui a toujours été difficile pour le travail humanitaire, la Chaîne du bonheur note encore que les talibans sont conscients qu'ils ne peuvent se passer de l'aide des ONG. Pour l'instant, ils poussent ces dernières à s'activer, relève le communiqué.

/ATS