La Confédération autorise un nouveau vaccin génétiquement modifié

Un nouveau vaccin génétiquement modifié contre la grippe aviaire va être testé dans deux zoos, à Berne et Bâle. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a donné son feu vert à cette expérimentation.

L'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) a déposé en novembre dernier une demande pour effectuer ce test. L'essai est prévu au parc zoologique de Berne et au zoo de Bâle à partir de la fin de l'été 2023 et jusqu'à 2026.

Il consiste à tester l’efficacité du vaccin contre la grippe aviaire, à déterminer les éventuels effets secondaires et à examiner les aspects liés à la sécurité de l’être humain, des animaux et de l’environnement, a indiqué jeudi la Confédération.

L’OFEV a donné son feu vert le 18 avril et fixé les mesures à mettre en œuvre pour garantir la sécurité biologique. Une autorisation d’exécuter des expériences sur les animaux doit en outre être délivrée par le canton concerné pour la vaccination et les analyses.

Vaste épizootie

Au cours des deux dernières années, l’Europe a été touchée par la plus grande épidémie d’influenza aviaire jamais enregistrée, avec plusieurs milliers de foyers signalés dans des exploitations de volailles. Le virus n’a pas épargné de nombreuses espèces d’oiseaux sauvages. En Suisse, un foyer de H5N1 s’est déclaré notamment au parc animalier de Berne, dans l’enclos des pélicans.

Comme la grippe aviaire est un problème persistant et qu'elle exige des mesures pour les oiseaux sauvages détenus dans les zoos, l'IVI a développé un vaccin expérimental. Il s'agit d'un vaccin à vecteur qui se base sur le virus de la stomatite vésiculaire (VSV) incapable de se répliquer, dont un gène essentiel a été supprimé et remplacé par un gène du virus de la grippe aviaire H5N1, indique le site de l'institut.

Testé sur des poules à l'IVI, ce vaccin a permis d’assurer une protection complète contre le H5N1. Il permet en outre de distinguer facilement les animaux vaccinés des animaux infectés par le H5N1 au moyen de tests sérologiques. Aucun virus infectieux ne serait produit chez les oiseaux vaccinés, ce qui signifie que toute transmission est exclue.

Pas de vaccination généralisée

Le vaccin pourrait théoriquement aussi être utilisé chez des volailles de rente. Mais il faudrait pour cela lever au préalable l'interdiction de vaccination en vigueur. Cette interdiction s'explique en l'état actuel par le fait que les tests sérologiques ne permettent pas de faire la distinction entre les animaux vaccinés avec des vaccins traditionnels et les animaux infectés.

Etant donné que le vaccin est un organisme génétiquement modifié (OGM), l’IVI a dû déposer au préalable une demande d’autorisation de dissémination auprès de l’OFEV. Outre les mesures de sécurité, l'institut devra régulièrement présenter un rapport sur les résultats des essais à l’OFEV.

/ATS