La Confédération dépense 47 millions pour des drones suisses

L'armée suisse doit pouvoir utiliser le plus rapidement possible des drones de combat de fabrication locale sur de longues distances. C'est l'objectif déclaré de la Taskforce 'drones' de l'Office fédéral de l'armement Armasuisse, mise en place l'été dernier.

Quarante-sept millions de francs devraient être dépensés à cet effet au cours des trois prochaines années, rapporte la 'NZZ am Sonntag'. L'Office fédéral de l'armement Armasuisse a confirmé ces informations à l'agence de presse Keystone-ATS.

'Nous voulons disposer en 2027 des connaissances et des capacités nécessaires pour pouvoir engager des drones armés sur de longues distances en cas de situation extraordinaire', a déclaré Thomas Rothacher, suppléant du chef de l'armement et chef de la taskforce sur les drones, à la 'NZZ am Sonntag'.

Dans un premier temps, ces engins pourraient effectuer des largages sans explosifs et simuler l'utilisation d'armes de cette manière.

Des tests devraient débuter l'année prochaine, a confirmé Armasuisse. La Confédération envisage pour ce faire d'utiliser la place de tir du Val Cristallina, dans le canton des Grisons.

