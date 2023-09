La Confédération développe des offres d'infos pour les citoyens

Cumuler, panacher: les possibilités de modifier son bulletin de vote dans les règles peuvent déconcerter les citoyens. La Confédération met donc à leur disposition des offres d'informations en vue des élections fédérales du 22 octobre.

La plateforme Internet officielle de la Confédération et des cantons fournit toutes les informations utiles dans les quatre langues nationales et en anglais aux citoyens appelés à élire le Parlement. Outre un mode d'emploi pour remplir son bulletin de vote, qui sera aussi distribué dans les enveloppes de vote, le site aborde la transparence du financement politique, les femmes au Parlement ou encore l'histoire des élections fédérales, indique mardi la Chancellerie fédérale dans un communiqué.

Vidéos, illustrations et graphiques doivent aider les électeurs. La Confédération pense aussi aux personnes avec des besoins particuliers. Une vidéo explicative en langue des signes est disponible, de même qu'un guide pour voter en langue facile à lire. La plateforme a été réalisée en collaboration avec les cantons, l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.

De plus, l'application 'VoteInfo', déjà utilisée lors des votations, couvrira pour la première fois les élections fédérales sous forme de projet-pilote. Les utilisateurs verront non seulement les résultats en direct mais aussi les noms et listes de candidats, ainsi que les dates des seconds tours au Conseil des Etats, entre autres.

www.ch.ch/elections2023

/ATS